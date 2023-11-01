Электроэнергию временно отключат на двух улицах Острова
Электроэнергию временно отключат на двух улицах Острова 2 ноября с 9:00 до 17:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации Островского района.
Так, электроэнергии не будет на улицах Сиреневой и Суворова.
В администрации отметили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.
Телефон горячей линии 8 (800) 220-0-220.
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