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Экономика

Псковские приставы пополнили бюджет региона на 110 миллионов рублей с начала года

Бюджет Псковской области пополнился на 110 миллионов рублей за счёт деятельности Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов в Псковской области Сергей Колесников в ходе встречи с главой региона Михаилом Ведерниковым.

Фото: ПАИ

Всего с начала года псковские приставы взыскали более 320 миллионов рублей в пользу бюджетов всех уровней, и в пользу предприятий ЖКХ взыскано более 150 миллионов рублей.

При этом с каждым годом сумма взысканий только увеличивается, а по объему взысканных средств псковские приставы занимают первое место в СЗФО и четвёртое место в России.

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