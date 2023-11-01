В Псковское областное Собрание внесён проект областного бюджета на 2024 год

12:38, 01 ноября 2023, ПАИ

Проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» поступил на рассмотрение в региональный парламент. Как и в предшествующие годы, объёмный финансовый документ внесён в электронном виде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Согласно законопроекту доходы консолидированного бюджета области на 2024 год составляют 59 млрд 376,3 млн рублей, в том числе доходы областного бюджета – 52 млрд 474,3 млн рублей, доходы бюджетов муниципальных образований без учёта межбюджетных трансфертов 6 млрд 902 млн рублей. Расходы областного бюджета в 2024 году пока определены в сумме 55 млрд 553,5 млн рублей, при этом консолидированные расходы составят 62 млрд 455,4 млн рублей.

«Понятно, что в текущей ситуации рассчитывать на существенный рост бюджетных параметров, наверное, не стоит. Тем не менее, нам важно сохранить темпы развития региона, которые на сегодня весьма впечатляющие», - прокомментировал законопроект председатель Собрания Александр Котов. Спикер напомнил, что объём средств, заложенный в первоначальном варианте бюджета, не является окончательными – традиционно цифры пересматриваются после принятия федерального бюджета во втором чтении. «Мы рассчитываем на то, что объёмы финансирования по всем федеральным программам, в которых участвует Псковская область, будут сохранены. Это значит, что нам удастся получить те же суммы из федерального бюджета, которые есть на сегодня. Кроме того, будем искать возможность для реализации новых проектов», - подчеркнул Александр Котов.

По словам спикера, на первом этапе рассмотрения проекта областного бюджета депутатам важно оценить, насколько тщательно посчитаны собственные доходы региона. При расчёте доходов областного бюджета одним из базовых параметров является оценка налоговой базы по отдельным видам налогов, в том числе, налогу на прибыль организаций, НДФЛ, транспортному и земельному налогам, налогам на имущество организаций и имущество физлиц, административным платежам и штрафам.

Прогноз консолидированных налоговых и неналоговых поступлений на 2024 год увеличен на 6,6% к ожидаемому исполнению за 2023 год. Размер дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов в законопроекте пока учтён на уровне текущего года.

Проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» резолюцией спикера Собрания Александра Котова направлен для рассмотрения во все парламентские комитеты.

Напомним, несколько лет подряд первоначальный проект областного бюджета пересматривается на этапе второго чтения в связи с корректировкой цифр доходов и расходов за счёт выделения региону дополнительных федеральных средств.

Добавим, областной бюджет сформирован в программной структуре на основе 25 утвержденных государственных программ.