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Общество

Российские ландшафтные дизайнеры украсят парк в Дно

Российские ландшафтные дизайнеры при поддержке Greenworks украсят парк имени Ленина в Дно. Об этом сообщает глава Дновского района Михаил Шауркин в своем телеграм-канале.

В Дно стартует новый социальный проект, посвященный благоустройству местной достопримечательности – парка имени В. И. Ленина. Место организаторы выбирали совместно с администрацией муниципалитета, а также с учетом исторических особенностей и культурных ценностей жителей Дно.

Визуализация проекта благоустройства парка. Иллюстрация из презентации проекта

Автором проекта и его идейным вдохновителем выступил один из самых известных ландшафтных дизайнеров России Илья Васецкий. На его счету – проекты частных садов и городских территорий. Кроме того, он занимался созданием ландшафтных зон на День города Москвы в 2017, 2018 и 2019 годах. Также он создал сад для популярной российской певицы, автора песен, композитора и актрисы Нюши.

Дизайнер вместе с командой профессионалов разработал уникальный проект парка, который поможет сделать местность оригинальной и неповторимой, а также привлечет туристов в город.

Визуализация проекта благоустройства парка. Иллюстрация из презентации проекта

Концепция дизайна заключается в формировании временной спирали, которая расходится от центра парка и закручивается к его сторонам. Временные витки раскручиваются, демонстрируя преемственность эпох и их последовательность. Такой концепт станет символичным для выбранной территории, так как парк имени В. И. Ленина пережил многие эпохи и не утратил своей популярности у местных жителей.

Ландшафтные дизайнеры при благоустройстве будут использовать такие растения, как пузыреплодник, гортензия и спирея различных видов. Авторы проекта утверждают, что именно эти растения максимально адаптированы к городским погодным условиям. Кроме того, поздняя осень – идеальное время для посадки растений.

Спонсором проекта стала компания Greenworks, которая занимается производством аккумуляторной садовой техники.

«Мы рады принять участие в благоустройстве общественной территории в городе Дно. Создавать новую атмосферу красоты и уюта в малых городах нашей большой страны – это наша задача», – поделилась генеральный директор компании Greenworks Рада Рожицкая.

Как уточнил корреспонденту ПАИ ландшафтный дизайнер Илья Васецкий, основные работы по посадке кустарников начнутся в городе Дно сегодня, 2 ноября. Завершить работы планируется до 4 ноября. Обновленный дизайн парка можно будет наблюдать уже следующей весной.

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