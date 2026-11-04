Крестный ход, плетение сетей и концерт: в Плюсском районе отметили День народного единства

21:34, 04 ноября 2026, ПАИ

День народного единства отметили в Плюсском районе, пишет газета «Плюсский край».



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»

























В районном Доме культуры перед праздничным концертом устроили мастер-класс по плетению маскировочных сетей. За работу сели опытные мастерицы и новички, дети, молодёжь и старшее поколение. За время работы получилась ещё одна сеть, которая скоро отправится туда, где она нужна. Руководитель молодёжного центра Елена Николаева сообщила итоги трёх отгрузок в октябре: 28 маскировочных сетей, 45 комплектов термобелья и ещё четыре комплекта от друзей, электроинструмент, гвозди и саморезы, мёд, носки.

4 ноября в посёлке Плюсса после литургии в храме Казанской Иконы Божией Матери прошёл крестный ход, посвящённый Дню народного единства и престольному празднику. Колонна прошла по маршруту храм – улица Железнодорожная – улица Ленина – улица Школьная – улица Железнодорожная – храм. Шли семьями, с детьми, друзьями и соседями, вместе были бабушки, родители и дети. Во время шествия звучала молитва о мире, здоровье близких и благополучии страны.

Чуть позже в районном Доме культуры прошёл большой праздничный концерт. С приветственным словом выступили глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова и настоятель храма Казанской Иконы Божией Матери отец Игорь. На сцене выступили самодеятельные коллективы, солисты и юные дарования: прозвучали патриотические песни, народные мелодии и лирические композиции.

Кроме того, на концерте Наталья Иванова и начальник ОП «Плюсское» МО МВД России «Стругокрасненский» Максим Мартынов вручили паспорта юным гражданам России.