В Великолукском районе продолжаются поиски пропавшего 40-летнего мужчины

16:14, 01 ноября 2023, ПАИ

Продолжаются поиски 40-летнего Николая Иванцова, который пропал в деревне Кулёво Великолукского района в конце сентября. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что 26 сентября он вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в чёрную куртку с красными вставками, чёрные спортивные штаны, синие кеды, чёрную с красным козырьком кепку. С собой имел чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о Николае Иванцове, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.