40-летний мужчина пропал в Великолукском районе

18:56, 28 сентября 2023, ПАИ

40-летний Николай Иванцов пропал в деревне Кулёво Великолукского района, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

26 сентября он вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Был одет в чёрную куртку с красными вставками, чёрные спортивные штаны, синие кеды, чёрную с красным козырьком кепку. С собой имел чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о Николае Иванцове, просят обратиться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.