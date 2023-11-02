Межрегиональная конференция о регулируемых госзакупках проходит в Пскове

12:41, 02 ноября 2023, ПАИ

Первая межрегиональная конференция «Регулируемые закупки. Практика работы по закону 44-ФЗ» с участием исполнительного вице-президента АО «Газпромбанк», генерального директора «Электронной торговой площадки ГПБ» Михаила Константинова проходит в Пскове сегодня, 2 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В рамках конференции в здании правительства Псковской области проходит пленарное заседание, посвященное оптимизации законодательства, регулированию и контролю в рамках госзакупок.

В нем принимают участие в режиме видео-конференц-связи заместитель министра финансов России Алексей Лавров, заместитель начальника управления по контролю в сфере контрактных отношений Федерального казначейства Арсен Петросов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Ольга Горбачева, заместитель директора департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Александр Гончаров.

После пленарного заседания состоится дискуссия, посвященная практикам регулируемых закупок в различных регионах России.

Также в рамках конференции спикеры обсудят подготовку к закупкам в предстоящем 2024 году, отдельные проблемы импортозамещения, квотирование закупок отечественной продукции и отчет по квотам за 2023 год, а также закрытие контрактов 2023 года и предстоящие изменения.

Прямую трансляцию конференции можно посмотреть на сайте.