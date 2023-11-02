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Экономика

Межрегиональная конференция с участием представителей «Газпромбанка» открылась в Пскове

Первая межрегиональная конференция «Регулируемые закупки. Практика работы по закону 44-ФЗ» с участием исполнительного вице-президента АО «Газпромбанк», генерального директора «Электронной торговой площадки ГПБ» Михаила Константинова открылась в Пскове сегодня, 2 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Межрегиональная конференция с участием представителей «Газпромбанка» открылась в Пскове. Фото: ПАИ

«Совершенствование госзакупок позволяет повысить эффективность экономить. В прошлом году удалось сэкономить 6,7 %, в этом – 8,6 %. В процентах небольшое число, но если в рублях, то сумма внушительная получается. Также нам удалось на 11 % увеличить количество заявок по одной госзакупке. С 16 до 10 % снизили долю несостоявшихся закупок. Тема госзакупок специфичная, сложная, и в совершенстве ей можно овладеть только при тесном сотрудничестве», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках конференции также планируется выступление спикеров от УФАС, Минпромторга, Минфина и других ведомств. Конференция продлится два дня.

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