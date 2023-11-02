В России запретили шринкфляцию

15:41, 02 ноября 2023, ПАИ

В России запретили шринкфляцию (снижение производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении цены). По инициативе Генпрокуратуры России 24 октября внесены необходимые корректировки в ГОСТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и других продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.

Кроме того, прокуратура будет вести мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых товаров.