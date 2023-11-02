В России запретили шринкфляцию
В России запретили шринкфляцию (снижение производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении цены). По инициативе Генпрокуратуры России 24 октября внесены необходимые корректировки в ГОСТ, сообщает пресс-служба ведомства.
Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и других продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.
Кроме того, прокуратура будет вести мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых товаров.
Доходы бюджета псковского ФОМС на 2024 год запланированы с прибавкой в миллиард рублей
Межрегиональная конференция с участием представителей «Газпромбанка» открылась в Пскове
Александр Котов: Муниципальные округа получили больше возможностей для формирования эффективного бюджета
На рост собственных доходов региона в проекте бюджета-2024 обратил внимание Александр Братчиков