Фальшивые купюры обнаружили в Пскове и Великих Луках
Тысячерублёвую и стодолларовую купюры с признаками подделки изъяли сотрудники полиции в Пскове и Великих Луках 1 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Тысячерублёвую банкноту нашли в выручке одного из псковских магазинов. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Купюру номиналом сто долларов США выявили в офисе финансового учреждения в Великих Луках. Поступила она от пожилой жительницы Великолукского района. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В этой связи полиция рекомендует гражданам внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если при получении банкноты возникли сомнения в её подлинности, ни в коем случае нельзя пытаться сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. В случае обнаружения фальшивой купюры нужно обратиться в полицию или позвонить по телефонам 02 или 112.