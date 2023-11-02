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Происшествия

Фальшивые купюры обнаружили в Пскове и Великих Луках

Тысячерублёвую и стодолларовую купюры с признаками подделки изъяли сотрудники полиции в Пскове и Великих Луках 1 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Тысячерублёвую банкноту нашли в выручке одного из псковских магазинов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Купюру номиналом сто долларов США выявили в офисе финансового учреждения в Великих Луках. Поступила она от пожилой жительницы Великолукского района. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если при получении банкноты возникли сомнения в её подлинности, ни в коем случае нельзя пытаться сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. В случае обнаружения фальшивой купюры нужно обратиться в полицию или позвонить по телефонам 02 или 112.

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