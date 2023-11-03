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Экономика

Михаил Сутягинский: Группа компаний «Титан» продолжит развивать высокотехнологичные направления

Группа компаний «Титан» продолжит работу по развитию мало- и среднетоннажной химии. Об этом сообщил председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский во время визита на завод «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» вице-премьера Дениса Мантурова, передает корреспондент ПАИ.

«В группе компаний «Титан» на сегодняшний день в стадии реализации находится шесть проектов по мало -и среднетоннажной химии. Они в основном направлены на развитие высокотехнологичных производств и импортозамещение», – рассказал Михаил Сутягинский.

Фото: ПАИ

По его словам, ГК «Титан» сегодня работает над созданием сети инжиниринговых центров. Они, уверен Михаил Сутягинский, могут стать частью экосистемы по формированию технологического суверенитета страны, расширить межпроизводственную кооперацию среди российских предприятий в различных отраслях промышленности.

«Мы рассматриваем новые кластерные площадки, которые формируются в регионах. На сегодняшний день идем с ростом выпуска продукции по отношению к прошлому году более чем на 20 %, а 2024 год показывает еще больший прирост к уже достигнутому», – сказал Михаил Сутягинский.

Фото: ПАИ

Он добавил, что сегодня предприятие развивает свой научно-технический потенциал, обладает рядом собственных патентов. «Из шести проектов, которые мы делали, три патента мы отдали в патентное агентство для защиты своих ноу-хау. В данный момент ГК «Титан» работает еще по пяти новым перспективным направлениям в мало- и среднетоннажной химии», - отметил председатель совета директоров АО «ГК «Титан».

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