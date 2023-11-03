Вице-премьер Денис Мантуров посетил завод «Титан-Полимер»

15:00, 03 ноября 2023, ПАИ

Заместитель председателя Правительства России, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили завод «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Денис Мантуров и Михаил Ведерников осмотрели основные цеха предприятия, а также посетили производство паллетных заготовок.

«Титан-Полимер» входит в группу компаний «Титан» и является якорным резидентом ОЭЗ «Моглино». Уже завершена реализация первого этапа масштабного инвестпроекта по созданию импортозамещающего производства БОПЭТ-плёнок и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Строительство завода по производству и запуск производства двухосно-ориентированной ПЭТ-плёнки (БОПЭТ) производственной мощностью 72 тысячи тонн в год и возведение объектов общезаводского хозяйства уже завершены.

Сейчас реализуется второй этап строительства: создание производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) производственной мощностью 140 тысяч тонн в год.

Созданный комплекс по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-плёнок станет базой для последующего развития межотраслевого кластера с участием предприятий Псковской области, что позволит дополнительно создать порядка двух тысяч рабочих мест. Кроме того, планируется формирование инжинирингового центра с целью создания научной базы для разработки новаций отечественной полимерной продукции.

Председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский рассказал вице-премьеру Денису Мантурову, как устроена работа на производстве.

Группа компаний «Титан» – один из крупнейших промышленных холдингов в России. Он занимается производством продуктов нефтехимии для стратегически важных отраслей экономики страны, а также выпуском и переработкой сельскохозяйственной продукции. Группа компаний создаёт промышленные кластеры и инфраструктуру в регионах присутствия, развивает нефтехимический комплекс страны и является лидером по выпуску ряда продуктов нефтехимии. Объединяет более 15 нефтехимических и агропромышленных предприятий.

Напомним, что в сентябре завод «Титан-Полимер» посетил министр экономического развития России Максим Решетников. Во время рабочей поездки он высоко оценил технологичность предприятия и заявил, что «Титан-Полимер» – передовой завод не только по российским, но и по мировым меркам.