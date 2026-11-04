В Псковской области следователи провели патриотические мероприятия ко Дню народного единства

18:18, 04 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники следственного управления СК России по Псковской области присоединились к патриотическим мероприятиям ко Дню народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области





«День народного единства – значимый государственный праздник, который олицетворяет сплочённость многонационального населения России. Его появление связано с историческими событиями 1612 года: народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало иноземных захватчиков из Москвы и завершило период Смутного времени. На разных этапах истории жители нашей страны неоднократно демонстрировали, как сила единства помогает отстоять родную землю», – отметили в пресс-службе.

В следственном управлении региона патриотическое воспитание молодёжи остаётся одним из приоритетных направлений работы.

В честь праздника сотрудники управления организовали для кадетов уроки патриотической направленности. В ходе занятий спикеры осветили историю праздника, его актуальность в современных условиях, а также вклад всех народов России в формирование и укрепление государственности страны. Отдельно подчёркивалось, что веками именно сплочённость разных национальностей и готовность защищать общее Отечество служили опорой независимости государства, а традиции взаимовыручки и бережного отношения к культурному наследию разных народов по-прежнему играют ключевую роль в процветании России.