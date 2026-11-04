«Пирог на четвёртое»: сотни рецептов и семейных историй собрала акция в Псковской области

17:59, 04 ноября 2026, ПАИ

К Дню народного единства акция «Пирог на четвёртое» собрала сотни историй со всей Псковской области. Районные газеты опубликовали множество фотографий и рецептов: от цветаевского пирога с яблоками до папиных пирогов с клубничным джемом, от бисквитов Галины Махановой до пирожков с картошкой и курицей, которые Анастасия Белова испекла вместе с младшим сыном Ваней.

Ещё за неделю до 4 ноября к акции «Пирог на четвёртое» присоединились 83 региона России. Среди участников – образовательные и общественные организации, коллективы промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса. Но за этим перечислением интереснее всего представить отдельную кухню в обычной квартире или доме. Кто-то достаёт тетрадь с бабушкиным рецептом, кто-то впервые решается работать с дрожжевым тестом, а кто-то звонит маме: «А сколько ты обычно кладёшь начинки?»

В Псковской области у акции появилась своя общая фотолетопись. В пабликах районных газет публиковали фотографии пирогов жителей региона. Региональное отделение Ассамблеи народов России учредило подарки для самых ярких и уютных историй.

Семейные истории: от цветаевского пирога до папиных шедевров

Районные газеты Псковской области поделились сотнями историй местных жителей, и за каждой – свои традиции, своё тепло.

Анастасия Белова из Опочки рассказала газете «Красный маяк», что в их семье традиция печь домашние торты появилась сразу после рождения старшего ребёнка.

«Ни один день рождения, ни годовщина, ни такие праздники, как День защитника Отечества и 8 Марта, не проходят без этого уютного действа», – отметила она.

А в преддверии Дня народного единства они с младшим сыном Ваней испекли пирожки с картошкой и курицей: «Тесто послушно лепится в ладошках, начинка получается такой ароматной, что запах будто обнимает весь дом. Этот запах – он ведь и правда творит чудеса: сразу становится уютнее, теплее, будто все тревоги остаются за дверью».

Екатерина Кузьмина из Островского района, мама ученика четвёртой школы, поделилась с «Островскими вестями» рецептом знаменитого цветаевского пирога.

«Легенда гласит, что такой пирог подавали к чаю в доме Марины Цветаевой в Тарусе. Пирог действительно прекрасен: простой, но с характером, как хорошее стихотворение!» – рассказала она.

Рецепт Екатерина Кузьмина прислала полностью: песочное тесто на сметане, тонкие ломтики яблок и облако сметанной заливки.

Галина Маханова из Пыталово рассказала газете «Наша жизнь»: «Не только дети, но и внуки уже выросли. Люблю, когда вся семья собирается вместе, и в такие дни хочется чем-то удивить близких. А на пенсии, как оказалось, мне очень нравится возиться с бисквитом, осваивать новые рецепты и создавать что-то не только вкусное, но и приятное глазу».

На её фото – пирог с грушей и шоколадный с вишней.

А вот Любовь Степанова из Бежаницкого района рассказала газете «Сельская новь» удивительную историю: пироги в их семье печёт муж.

«Все удивляются: мужчина – и вдруг печёт пироги! Да, я и сама до сих пор удивляюсь», – заметила она.

Однажды, когда Любовь Степанова уехала на день к родителям, муж Илья остался с детьми, заскучал и нашёл в интернете рецепт.

«Приезжаю – а у него на столе стоит горячий, ароматный, мягкий и невероятно вкусный пирог с домашним клубничным джемом. Я не поверила своим глазам. С тех пор чаепитие с папиными пирогами – семейная традиция. Кстати, сколько бы я ни пробовала печь по этому же рецепту, у Ильи всё равно получается вкуснее!» – подчеркнула она.

Елизавета Щербакова, ученица 11-го класса Першинской школы Великолукского района, активистка «Движения первых» и юнармеец, поделилась с газетой «Наш путь» рецептом традиционного семейного пирога: «С самого детства помогала маме и бабушке в приготовлении пищи, но пирог – это коронное и очень любимое блюдо. В каждый такой пирог вложены душа и сердце, ведь готовить для родных или гостей – это особое удовольствие. Вся наша семья из нескольких поколений готовит такие пироги. Это особый способ проявления заботы к близким».

Все рецепты и фотографии участников акции собраны в группах районных газет Псковской области в соцсети «ВКонтакте». А сама акция «Пирог на четвёртое» – это не о едином рецепте на всю страну, а об общем жесте: собраться за столом и быть рядом. Именно такой домашней традиции, по данным исследования «Мастерской новых медиа» и АНО «Диалог Регионы», и не хватает празднику.