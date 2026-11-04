МЧС назвало правила поведения при пожаре, которые стоит объяснить детям

18:47, 04 ноября 2026, ПАИ

Основные правила поведения при пожаре, которые стоит рассказать детям, перечислили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При первых признаках пожара необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать пожарных по телефону 101 или 112. Также ребёнка важно научить громко кричать «Пожар!», чтобы он не боялся позвать на помощь.

При появлении дыма следует закрыть нос и рот мокрой тканью. К выходу нужно продвигаться на четвереньках. Если нет возможности выйти через дверь, лучше оставаться на балконе или возле приоткрытого окна.

Кроме того, детям важно объяснить, что не стоит бороться с огнём самостоятельно, пользоваться лифтом, выпрыгивать с верхних этажей на улицу или открывать окна и двери, чтобы выпустить дым.