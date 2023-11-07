На 74,3% возросло производство мебели в Псковской области

23:16, 07 ноября 2023, ПАИ

На 74,3 % возросло производство мебели и на 52 % – производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Индекс промышленного производства в январе – сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 108,3 %.

Производство продукции обрабатывающих производств возросло на 5,7 %, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 65,5 %.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 4,7 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха ‒ на 2,6 %.

Более всего в этом году в Псковской области сократилось производство машин и оборудования (на 23,7 %), а также производство прочих готовых изделий (на 21,4 %).