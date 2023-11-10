Псковская область получит от Правительства поддержку на возмещение затрат на производство зерна

18:22, 10 ноября 2023, ПАИ

Псковской области дополнительно выделено более 16,6 миллионов рублей на поддержку производителей зерновых культур. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Средства резервного фонда Правительства РФ будут направлены на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. До сельскохозяйственных товаропроизводителей области они будут доведены уже в этом году.

Отметим, в текущем сезоне аграрные хозяйства Псковской области собрали свыше 130 тысяч тонн зерновых культур. Под урожай 2024 года посеяно более 24 тысяч гектаров озимых зерновых культур.