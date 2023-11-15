В Псковской области продолжают обследовать Мальский монастырь

10:58, 15 ноября 2023, ПАИ

Работы по обследованию храмов объекта культурного наследия «Мальский монастырь», который расположен между Печорами и Изборском, продолжаются в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Разновременные храмы, берущие своё начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии.

Работы ведут по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области» реставраторы из Санкт-Петербурга совместно с реставрационно-строительной мастерской Псковской епархии.

Сейчас специалисты проводят комплексные научные исследования по объекту культурного наследия «Церковь Рождества Христова».