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Культура

Ледовое шоу «Бременские музыканты на льду» пройдёт в Пскове 28 и 29 декабря

Ледовое шоу для всей семьи «Бременские музыканты на льду» пройдет в Ледовом дворце Пскова 28 и 29 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Герои сказки, в исполнении мастеров современной ледовой арены, обретут новый облик - пес, жонглирующий волшебными кольцами, петух, исполняющий акробатические трюки, летая над ледовой ареной, кот, показывающий магические фокусы на льду, сыщик, похищающий принцессу прямо с ледовой арены и взлетающий с ней на своем «реактивном рюкзаке».

«Серенада трубадура, песенка принцессы и короля вызовут ностальгическое чувство у родителей, а современные технологии, примененные в создании ледовой сказки, заинтересуют как совсем маленьких, так и старшеклассников, - уверены создатели шоу. - Ожившая на льду сказка в окружении потрясающих воображение видеодекораций, с современной обработкой мелодий любимого мультфильма оставит самые яркие впечатления у гостей ледового представления».

Билеты на сайте и в кассе Псковской областной филармонии.

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