Псковские росгвардейцы прошли итоговую проверку за 2023 год
Итоговая проверка за 2023 год прошла в Управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники и военнослужащие управления выполнили нормативы по различным дисциплинам. Члены ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» провели контрольные стрельбы из пистолетов Макарова и Ярыгина, автоматов Калашникова и снайперских винтовок.
Спецназовцы показали свои навыки стрельбы на разных дистанциях, из положений стоя, с колена, лежа, в движении, с переносом огня по фронту и в глубину, в ограниченное время.
Также росгвардейцы проверили уровень физической подготовленности, теоретические знания по военно-политической, правовой и специальной подготовке.
По результатам итоговой проверки каждый росгвардеец претендует на присвоение, подтверждение или повышение своей классной квалификации, которая является индивидуальным показателем, характеризующим профессиональный уровень.
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