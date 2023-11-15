Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чаще всего псковичи жалуются на переутомление осенью и зимой − опрос

Осенью псковичей чаще всего накрывает усталость, причем женщины страдают от нее больше мужчин, сообщается в опросе SuperJob.

Осень — сезон, когда псковичи чаще всего чувствуют себя усталыми (21% опрошенных). На втором месте — зима (17% голосов). Лишь каждый двадцатый утверждает, что наибольшую усталость ощущает весной, и только 3 из 100 — летом.

На хроническую усталость в течение всего года пожаловались 15% горожан. Бодрыми в любой сезон себя ощущают 17%.

Женщины чаще мужчин страдают от осенней хандры (23 и 17% соответственно) и рассказывают о хронической усталости (18 и 14%). Среди представителей сильного пола больше тех, кто бодр и активен в течение всего года (20% против 14% среди женщин).

Топ-3 симптомов осенней усталости у псковичей: упадок сил (у 53%), плохое настроение (44%), апатия и нарушения сна (по 38%).

Для борьбы с усталостью горожане стараются высыпаться (54% опрошенных), гулять на свежем воздухе (53%) и принимать витамины (35%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 ноября 2023

Псковские росгвардейцы прошли итоговую проверку за 2023 год
15 ноября 2023

Замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов станет гостем программы «Среда обитания»
15 ноября 2023

Как обезопасить банковскую карту от кибермошенников, рассказали псковские полицейские
15 ноября 2023

Старинные украшения продемонстрировали псковские археологи
15 ноября 2023

Деревенскую дорогу отремонтировали в Дновском районе по проекту ТОС
15 ноября 2023

Минусовая температура ожидается в Псковской области 16 ноября
15 ноября 2023

Жители Дно могут предложить свои идеи для празднования 100-летия города
15 ноября 2023

В Псковской области продолжают обследовать Мальский монастырь

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...