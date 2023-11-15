Чаще всего псковичи жалуются на переутомление осенью и зимой − опрос

13:03, 15 ноября 2023, ПАИ

Осенью псковичей чаще всего накрывает усталость, причем женщины страдают от нее больше мужчин, сообщается в опросе SuperJob.

Осень — сезон, когда псковичи чаще всего чувствуют себя усталыми (21% опрошенных). На втором месте — зима (17% голосов). Лишь каждый двадцатый утверждает, что наибольшую усталость ощущает весной, и только 3 из 100 — летом.



На хроническую усталость в течение всего года пожаловались 15% горожан. Бодрыми в любой сезон себя ощущают 17%.



Женщины чаще мужчин страдают от осенней хандры (23 и 17% соответственно) и рассказывают о хронической усталости (18 и 14%). Среди представителей сильного пола больше тех, кто бодр и активен в течение всего года (20% против 14% среди женщин).



Топ-3 симптомов осенней усталости у псковичей: упадок сил (у 53%), плохое настроение (44%), апатия и нарушения сна (по 38%).



Для борьбы с усталостью горожане стараются высыпаться (54% опрошенных), гулять на свежем воздухе (53%) и принимать витамины (35%).