Жители Псковской области с жалобами на шринкфляцию в Роспотребнадзор не обращались – эксперт

15:35, 15 ноября 2023, ПАИ

Жители Псковской области на шринкфляцию в Роспотребнадзор не жаловались, рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова на круглом столе «Сколько вешать в граммах?». Дискуссия проходит в медиацентре ПАИ.

«Обращений от граждан насчет шринкфляции к нам не поступало. То есть покупатели на изменившуюся фасовку продуктов не жаловались. Причем даже устных обращений на этот счет не было. То есть либо потребители просто не обращают внимания на фасовку, либо их этот вопрос не очень беспокоит», – сказала Ольга Кольцова.

Потребители больше внимания обращают на рост стоимости продуктов, чем на размер упаковки, отметил заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев.

«К нам гражданам обратиться проще, так как люди делают это через соцсети. Шквал обращений был в феврале-марте 2022 года, но жаловались на рост цен. После стабилизации ситуации многие производители стали заниматься шринкфляцией. Кто-то делал это ради прибыли, кто-то ради захода в торговые сети, где требования к ценообразованию очень строгие», – рассказал он.

«Гепрокуратура своей инициативой решила побудить производителей вернуться к привычным для людей фасовкам. Но единственный стимул в этой новации – возможность наносить на свои упаковки маркировку «Сделано по ГОСТу». То, что стимул именно только такой, это и хорошо, иначе если пришлось бы заставлять производителей увеличить упаковку обратно, мы бы снова получили недовольство граждан из-за роста цен», – считает Сергей Зуев.

Чтобы стимул работал полноценно, маркировка ГОСТ должна быть знаком качества, уверен эксперт. Сейчас эта маркировка особенно позитивных потребительских ожиданий не вызывает.

«Мы эту инициативу Генпрокуратуры только поддерживаем, но государство должно разработать систему мер по увеличению привлекательности маркировки ГОСТ», – уверен Сергей Зуев.

Напомним, по инициативе Генпрокуратуры России внесены необходимые корректировки в «ГОСТ 8.579-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте».

Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара.

Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.