Мы хотим перейти на упаковку в 1,4 литра – псковский производитель молока

15:51, 15 ноября 2023, ПАИ

Производители сами выберут для себя формат для производства продукции, ТУ или ГОСТ, считает начальник отдела социального развития села комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Виктория Рогаткина. Свое мнение она высказала по поводу корректировки в ГОСТ 8.579-2019, согласно которой производители целого ряда продуктов питания должны фасовать их в упаковке строго определенного «круглого» веса или объема.

«Производители сами выберут для себя формат для производства продукции. Но мы, конечно, за уменьшение издержек для производителей. Что в итоге будет с упаковкой – покажет время. На рынке масса предложений – потребитель выберет то, чему он будет доверять», – сказала Виктория Рогаткина.

Заместитель генерального директора по качеству Псковского городского молочного завода Надежда Петрова рассказала, что предприятие выпускает молоко по ГОСТу. «ТУ – это сухое, разведенное водой молоко. Этим, как правило, занимаются крупные корпорации», – считает она.

«Мы хотим перейти на упаковку в 1,4 литра – именно на этот объем у потребителя есть спрос, не на 1,5, не на 2 литра, а именно на 1,4, В связи с этим нам придется уйти от ГОСТа и лить молоко по ТУ, чтобы был простор для маневра. При этом продукция будет та же самая, что и по ГОСТу. Но все эти затраты и переписывание ГОСТа на ТУ все равно лягут на покупателей», – заявила представитель производителя.

Напомним, по инициативе Генпрокуратуры России внесены необходимые корректировки в «ГОСТ 8.579-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте».

Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара.

Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.