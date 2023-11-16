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Родственников солдата Великой Отечественной войны разыскивают в Псковской области

Родственников солдата Великой Отечественной войны разыскивают в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Родственников солдата Великой Отечественной войны разыскивают в Псковской области. Фото: администрация Великих Лук

Медаль за «Боевые заслуги» времён Великой Отечественной войны нашли недалеко от Великих Лук, на территории Великолукского района.

Молодёжный поисковый отряд «Грифон» просит помощи в розыске родственников бойца – сержанта Иванова Александра Ивановича, 1911 года рождения, уроженца деревни Белинково Великолукского района.

Поисковики установили, что Александра Иванова призвали из Великолукского районного военного комиссариата.

Также удалось установить и домашний адрес награждённого: поселение Телеханы, Телеханский район, Пинская область.

Всех, кто знает или обладает информацией о родственниках Александра Иванова, просят откликнуться в личные сообщения к руководству поискового отряда Наталье Шустровой – vk.com/id11421759 и Елизавете Мамчур – vk.com/likimini.

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