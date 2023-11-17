Хоккейную площадку установят в Порховском районе
Администрация Порховского района подала заявку на приобретение и установку хоккейной площадки в деревне Полоное. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Среди комплектующих требуются борта, калитки, технологические ворота, крепежные элементы и защитное ограждение. Размер объекта составит 20 на 40 метров.
Окончание подачи заявок назначено на 24 ноября. Поставщика определят 28 ноября.
Начальная цена контракта составляет 1 млн 290 тысяч рублей.
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