Хоккейную площадку установят в Порховском районе

11:44, 17 ноября 2023, ПАИ

Администрация Порховского района подала заявку на приобретение и установку хоккейной площадки в деревне Полоное. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Среди комплектующих требуются борта, калитки, технологические ворота, крепежные элементы и защитное ограждение. Размер объекта составит 20 на 40 метров.

Окончание подачи заявок назначено на 24 ноября. Поставщика определят 28 ноября.

Начальная цена контракта составляет 1 млн 290 тысяч рублей.

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