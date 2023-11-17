Дмитрий Мезенцев: Форум «Мосты дружбы» вносит весомый вклад в развитие сотрудничества России и Белоруссии

13:26, 17 ноября 2023, ПАИ

Приветственное слово от государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева зачитал участникам форума «Мосты дружбы», который открылся в Пскове сегодня, 17 ноября, начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства Сергей Климов. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Мероприятие вносит весомый вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации и Белоруссии в сфере образования. Яркий пример – Псковский государственный университет, на площадке которого разрабатываются уникальные учебные программы, реализовывающие важнейшие для наших стран проекты, такие как «Летний университет». Кроме того, проект «Кикоинские классы» в этом году стартовал в трёх белорусских школах. Это всё большая практическая работа по укреплению научных и образовательных связей», – говорится в приветственном слове.

Форум проходит на площадке Псковского государственного университета с 17 по 19 ноября. Участниками мероприятия стали заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, депутат Госдумы РФ Артём Туров, директор Института русского зарубежья Сергей Пантеев, начальник Республиканского молодёжного центра Юлия Зинкевич (Минск), сотрудники ведомств, курирующих молодёжную политику на территории России и Белоруссии, представители правительства Псковской области, высших учебных заведений и школ двух стран.

Ключевым событием экспертного трека форума станет подписание соглашений о вступлении в консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» новыми участниками, которое пройдёт в российско-белорусском зале ПсковГУ.

Мероприятие собрало более 600 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. Было разработано в общей сложности порядка 15 проектов в сфере медиа, туризма и патриотизма. Форум «Мосты дружбы» проходит в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от «Движения первых».