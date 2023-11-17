Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дмитрий Мезенцев: Форум «Мосты дружбы» вносит весомый вклад в развитие сотрудничества России и Белоруссии

Приветственное слово от государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева зачитал участникам форума «Мосты дружбы», который открылся в Пскове сегодня, 17 ноября, начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства Сергей Климов. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Мероприятие вносит весомый вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации и Белоруссии в сфере образования. Яркий пример – Псковский государственный университет, на площадке которого разрабатываются уникальные учебные программы, реализовывающие важнейшие для наших стран проекты, такие как «Летний университет». Кроме того, проект «Кикоинские классы» в этом году стартовал в трёх белорусских школах. Это всё большая практическая работа по укреплению научных и образовательных связей», – говорится в приветственном слове.

Форум проходит на площадке Псковского государственного университета с 17 по 19 ноября. Участниками мероприятия стали заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, депутат Госдумы РФ Артём Туров, директор Института русского зарубежья Сергей Пантеев, начальник Республиканского молодёжного центра Юлия Зинкевич (Минск), сотрудники ведомств, курирующих молодёжную политику на территории России и Белоруссии, представители правительства Псковской области, высших учебных заведений и школ двух стран.

Ключевым событием экспертного трека форума станет подписание соглашений о вступлении в консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» новыми участниками, которое пройдёт в российско-белорусском зале ПсковГУ.

Мероприятие собрало более 600 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. Было разработано в общей сложности порядка 15 проектов в сфере медиа, туризма и патриотизма. Форум «Мосты дружбы» проходит в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от «Движения первых».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 ноября 2023

Скамейки меняют на улице Пушкина в Пскове
17 ноября 2023

Семинар-практикум общероссийского профсоюза образования стартовал в Пскове
17 ноября 2023

Попытка дать взятки псковским таможенникам обернулась для перегонщиков автомобилей уголовными делами
17 ноября 2023

Наталья Ильина поприветствовала участников форума «Мосты дружбы»
17 ноября 2023

Ольга Петрова – участникам форума «Мосты дружбы»: Вместе мы точно сможем больше
17 ноября 2023

Прощание с Александром Роором пройдет в ГКЦ Пскова в субботу
17 ноября 2023

До -8 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 18 ноября
17 ноября 2023

О гормонах, щитовидке и ожирении поговорят на «Серебряном дожде»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...