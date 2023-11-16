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Российские и белорусские эксперты примут участие в форуме «Мосты дружбы» в Пскове

Эксперты из России и Белоруссии примут участие в форуме «Мосты дружбы», который пройдёт с 17 по 19 ноября на площадке Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Российские и белорусские эксперты примут участие в форуме «Мосты дружбы» в Пскове. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Участниками мероприятий станут заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, депутат Госдумы РФ Артём Туров, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, начальник Республиканского молодёжного центра Юлия Зинкевич (Минск), доктор исторических наук, член экспертного клуба Союзного государства Фёдор Гайда, заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Виктория Карслиева.

Кроме того, участие в форуме примут представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства образования Республики Беларусь, сотрудники ведомств, курирующих молодёжную политику на территории России и Белоруссии, представители правительства Псковской области, высших учебных заведений и школ двух стран.

Ключевым событием экспертного трека форума станет подписание соглашения консорциума «Вместе» новыми участниками, которое пройдёт в Российско-Белорусском зале ПсковГУ.

Напомним, форум «Мосты дружбы» пройдёт на площадке ПсковГУ в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от «Движения первых». Планируется, что благодаря реализации инициативы представители молодёжи двух стран будут вовлечены в практико-ориентированную работу по развитию молодёжной дипломатии, межгосударственного молодёжного сотрудничества и социально-общественной деятельности в рамках социального проектирования, совместной познавательной и культурной деятельности.

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