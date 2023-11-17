Российско-белорусский форум «Мосты дружбы» стартовал в Пскове

12:43, 17 ноября 2023, ПАИ

Российско-белорусский форум «Мосты дружбы» стартовал в Пскове сегодня, 17 ноября, передает корреспондент ПАИ. Открывая мероприятие в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, гостей поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Постоянно нарастающая динамика наших взаимоотношений показывает, что потенциал сотрудничества огромен. Нас всех объединяет общая культура, история, герои. На фоне тщетных санкций экономики Россия и Белоруссия хорошо дополняют друг друга. Хорошо сотрудничаем и в сельском хозяйстве, строительстве, образовании. Достаточно небольшого толчка, чтобы вузы запустили десятки инициатив, самоорганизовались в большой консорциум», – сказал глава региона.

«Самое главное – молодые энергичные люди, которые организовывают информационное поле. Как следствие - вы видите отклик друг в друге. Это важно. Связь есть. Почти каждое мероприятие проходит с участием белорусской делегации. Это естественно и органично. Не забывайте свое прошлое, цените настоящее и верьте в будущее», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Форум проходит на площадке Псковского государственного университета с 17 по 19 ноября. Участниками мероприятия стали заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, депутат Госдумы РФ Артем Туров, директор Института русского зарубежья Сергей Пантеев, начальник Республиканского молодёжного центра Юлия Зинкевич (Минск), сотрудники ведомств, курирующих молодежную политику на территории России и Белоруссии, представители правительства Псковской области, высших учебных заведений и школ двух стран.

Ключевым событием экспертного трека форума станет подписание соглашений о вступлении в консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» новыми участниками, которое пройдет в российско-белорусском зале ПсковГУ.

Мероприятие собрало более 600 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. Было разработано в общей сложности порядка 15 проектов в сфере медиа, туризма и патриотизма. Форум «Мосты дружбы» проходит в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от РДДМ «Движение первых».