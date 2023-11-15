В Пскове пройдёт форум «Мосты дружбы» для молодёжи России и Белоруссии

14:36, 15 ноября 2023, ПАИ

Форум «Мосты дружбы» с российско-белорусским участием пройдет с 17 по 19 ноября на площадке Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Его участниками станут заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, депутат Государственной думы РФ Артем Туров, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантеев, начальник Республиканского молодёжного центра Юлия Зинкевич (Минск), сотрудники ведомств, курирующих молодежную политику на территории России и Белоруссии, представители правительства Псковской области, высших учебных заведений и школ двух стран.

Главная цель форума – расширение дружественного диалога молодежи России и Белоруссии. Программой форума запланированы мероприятия, которые позволят консолидировать в едином месте молодых людей двух стран, экспертов и наставников, которые будут способствовать выявлению и распространению лучших практик и инициатив в сфере международных и дипломатических отношений. Участники проекта научатся основам взаимодействия и работы в сфере молодежной политики, образовательных проектов, транслирования лучших практик.

Ключевым событием экспертного трека форума станет подписание соглашений о вступлении в консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» новыми участниками, которое пройдет в российско-белорусском зале ПсковГУ. Консорциум создан на базе Псковского государственного университета в марте этого года в рамках одноименного стратегического проекта ПсковГУ программы академического лидерства «Приоритет 2030» Минобрнауки России. Это открытое объединение, к которому могут присоединяться научные и образовательные организации России и Белоруссии. В церемонии подписания примут участие представители высших учебных заведений Белоруссии: Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, Полесского государственного университета, Республиканского института высшей школы.

Мероприятиями форума станут также открытый диалог по проблемам Союзной интеграции и круглый стол-совещание «Стратегия молодежной политики Союзного государства», где будут подниматься вопросы сотрудничества в сфере молодежной политики России и Белоруссии, грантовой поддержки совместных студенческих проектов на пространстве дружественных стран.

Для проректорского состава вузов будет организована программа повышения квалификации «Цифровая коммуникация и медиаинструменты в реализации молодежной политики».

Образовательный трек форума включает лекции, мастер-классы, проектные семинары, интерактивы и тренинговые сессии, которые проведут эксперты федерального уровня, представители фондов «Росмолодежь», «Россотрудничество», Фонда Горчакова. Принять участие в них смогут студенты вузов РФ и РБ, школьники. Применить свои знания на практике ребята смогут в ходе защиты командных проектов, направленных на развитие сотрудничества молодежи двух стран. Эти инициативы были выработаны на форсайт-сессии, которая прошла в университете в октябре. Мероприятие собрало более 600 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. Было разработано в общей сложности порядка 15 проектов в сфере медиа, туризма и патриотизма. В их числе молодёжная медиалаборатория «МедиаХаб Союзного государства», медиастудия «Инженеры будущего», Лига КВН, «Большие игры на Езерище», консорциум – Российско-белорусский союз «Хлеб-соль», Центр социологических исследований.

Форум «Мосты дружбы» пройдет на площадке ПсковГУ в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от РДДМ «Движение первых». Планируется, что благодаря реализации инициативы представители молодёжи двух стран будут вовлечены в практико-ориентированную работу по развитию молодёжной дипломатии, межгосударственного молодёжного сотрудничества и социально-общественной деятельности в рамках социального проектирования, совместной познавательной и культурной деятельности.