Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове пройдёт форум «Мосты дружбы» для молодёжи России и Белоруссии

Форум «Мосты дружбы» с российско-белорусским участием пройдет с 17 по 19 ноября на площадке Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Его участниками станут заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, депутат Государственной думы РФ Артем Туров, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантеев, начальник Республиканского молодёжного центра Юлия Зинкевич (Минск), сотрудники ведомств, курирующих молодежную политику на территории России и Белоруссии, представители правительства Псковской области, высших учебных заведений и школ двух стран.

Главная цель форума – расширение дружественного диалога молодежи России и Белоруссии. Программой форума запланированы мероприятия, которые позволят консолидировать в едином месте молодых людей двух стран, экспертов и наставников, которые будут способствовать выявлению и распространению лучших практик и инициатив в сфере международных и дипломатических отношений. Участники проекта научатся основам взаимодействия и работы в сфере молодежной политики, образовательных проектов, транслирования лучших практик.

Ключевым событием экспертного трека форума станет подписание соглашений о вступлении в консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» новыми участниками, которое пройдет в российско-белорусском зале ПсковГУ. Консорциум создан на базе Псковского государственного университета в марте этого года в рамках одноименного стратегического проекта ПсковГУ программы академического лидерства «Приоритет 2030» Минобрнауки России. Это открытое объединение, к которому могут присоединяться научные и образовательные организации России и Белоруссии. В церемонии подписания примут участие представители высших учебных заведений Белоруссии: Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, Полесского государственного университета, Республиканского института высшей школы.

Мероприятиями форума станут также открытый диалог по проблемам Союзной интеграции и круглый стол-совещание «Стратегия молодежной политики Союзного государства», где будут подниматься вопросы сотрудничества в сфере молодежной политики России и Белоруссии, грантовой поддержки совместных студенческих проектов на пространстве дружественных стран.

Для проректорского состава вузов будет организована программа повышения квалификации «Цифровая коммуникация и медиаинструменты в реализации молодежной политики». 

Образовательный трек форума включает лекции, мастер-классы, проектные семинары, интерактивы и тренинговые сессии, которые проведут эксперты федерального уровня, представители фондов «Росмолодежь», «Россотрудничество», Фонда Горчакова. Принять участие в них смогут студенты вузов РФ и РБ, школьники. Применить свои знания на практике ребята смогут в ходе защиты командных проектов, направленных на развитие сотрудничества молодежи двух стран. Эти инициативы были выработаны на форсайт-сессии, которая прошла в университете в октябре. Мероприятие собрало более 600 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. Было разработано в общей сложности порядка 15 проектов в сфере медиа, туризма и патриотизма. В их числе молодёжная медиалаборатория «МедиаХаб Союзного государства», медиастудия «Инженеры будущего», Лига КВН, «Большие игры на Езерище», консорциум – Российско-белорусский союз «Хлеб-соль», Центр социологических исследований.

Форум «Мосты дружбы» пройдет на площадке ПсковГУ в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от РДДМ «Движение первых». Планируется, что благодаря реализации инициативы представители молодёжи двух стран будут вовлечены в практико-ориентированную работу по развитию молодёжной дипломатии, межгосударственного молодёжного сотрудничества и социально-общественной деятельности в рамках социального проектирования, совместной познавательной и культурной деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 ноября 2023

О судьбе бесхозных гаражей и сараев в Пскове рассказал Андрей Ульянов
15 ноября 2023

Четыре котельные подключили к газораспределительной сети в Кунье
15 ноября 2023

На 75-м году ушла из жизни преподаватель ПсковГУ Нина Рыбакова
15 ноября 2023

Порядка десяти исков на возмещение арендной платы подала администрация Пскова за полгода
15 ноября 2023

Псковский бизнес-омбудсмен: В условиях рынка делать ГОСТ брендом слишком затратно
15 ноября 2023

Михаил Ведерников поздравил сотрудников Роскомнадзора с 30-летием ведомства
15 ноября 2023

Круглый стол «Сколько вешать в граммах?» проходит в медиацентре ПАИ
15 ноября 2023

Великолукские педагоги представят Псковскую область в финале всероссийской олимпиады

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...