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О гормонах и щитовидной железе поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эндокринолог Елена Ильяшенко стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

- Псковская область по эндокринным заболеваниям не выделяется в статистике страны.

- Слабость, усталость, проблемы с кожей, потеря или набор веса – поводы обратить внимание на эндокринную систему и посетить терапевта.

- Главными анализами по определению эндокринного здоровья являются анализ на ТТГ и антитела к ТПО.

- Изменения в щитовидной железе имеются у каждой третьей женщины после 40 лет.

- Для профилактики проблем со щитовидкой надо есть йодированную соль и морепродукты.

- Доктора наблюдают вторую волну аутоиммунного тиреоидита после пандемии ковида. Первая волна была в 90-х после появления на прилавках магазинов иностранных продуктов с химическими добавками.

- Гормоны могут вызывать ожирение только в 5 % случаев, остальное – неправильное питание.

- Правильное пищевое поведение должно закладываться в утробе матери.

- Коронавирус в Псковской области вызвал всплеск заболеваемости сахарным диабетом первого типа.

- Гормонозаместительная терапия для сохранения молодости и красоты должна проводиться только под наблюдением врача.

- Витамин Д по своей функции – настоящий гормон, его нельзя принимать бесконтрольно.

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