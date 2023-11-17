О гормонах и щитовидной железе поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эндокринолог Елена Ильяшенко стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- Псковская область по эндокринным заболеваниям не выделяется в статистике страны.
- Слабость, усталость, проблемы с кожей, потеря или набор веса – поводы обратить внимание на эндокринную систему и посетить терапевта.
- Главными анализами по определению эндокринного здоровья являются анализ на ТТГ и антитела к ТПО.
- Изменения в щитовидной железе имеются у каждой третьей женщины после 40 лет.
- Для профилактики проблем со щитовидкой надо есть йодированную соль и морепродукты.
- Доктора наблюдают вторую волну аутоиммунного тиреоидита после пандемии ковида. Первая волна была в 90-х после появления на прилавках магазинов иностранных продуктов с химическими добавками.
- Гормоны могут вызывать ожирение только в 5 % случаев, остальное – неправильное питание.
- Правильное пищевое поведение должно закладываться в утробе матери.
- Коронавирус в Псковской области вызвал всплеск заболеваемости сахарным диабетом первого типа.
- Гормонозаместительная терапия для сохранения молодости и красоты должна проводиться только под наблюдением врача.
- Витамин Д по своей функции – настоящий гормон, его нельзя принимать бесконтрольно.
Коронавирус в Псковской области вызвал всплеск заболеваемости сахарным диабетом первого типа