Коронавирус в Псковской области вызвал всплеск заболеваемости сахарным диабетом первого типа

16:38, 17 ноября 2023, ПАИ

Эпидемия коронавируса в Псковской области вызвала всплеск заболеваемости сахарным диабетом первого типа, сообщила заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эндокринолог региона Елена Ильяшенко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

После эпидемии коронавируса в Псковской области увеличилось количество случаев диабета первого типа у пациентов старше 30 лет. До того, как правило, он был характерен для более молодых людей.

Но по-прежнему чаще всего эндокринологам приходится сталкиваться с диабетом второго типа (инсулиннезависимым).

«Сахарный диабет – не наследственное заболевание, есть только наследственная предрасположенность. Ещё один фактор риска – лишний вес и рождение крупного ребёнка свыше четырёх килограммов. Скорее всего, и ребёнок, и мама – будущие диабетики», – предупредила Елена Ильяшенко.

В заключение специалист отметила, что, если пациенты с диабетом соблюдают все рекомендации врача, то живут и 40, и 50, и 60 лет после постановки диагноза.