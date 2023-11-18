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Михаил Ведерников поздравил псковичей с победой на конкурсе «Лидеры села»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил директора Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района Федора Леонова и учителя русского языка Остенской средней школы Вячеслава Новикова с победой на Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села». Об этом глава региона сказал в видеообращении «Еженедельное», опубликованном в его Telegram-канале.

Губернатор Михаил Ведерников опубликовал еженедельное обращение. Фото: скриншот из видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Инфраструктура принципиально важный элемент в развитии сельских территорий, но, конечно, далеко не единственный. Например, в июне мы подписали соглашение о сотрудничестве с Российским союзом сельской молодежи. Ключевая задача организации – способствовать реализации молодых людей, работающих в сельской местности. В том числе, для этого проводится Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села», в котором принимают участие и жители Псковской области. В этом году в финал конкурс прошли 150 участников со всей страны, они работали в федеральном образовательном центре «Сенеж», где решали управленческие задачи, кейсы, приобретали новые навыки и компетенции. В итоге 50 победителей были награждены на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. В число победителей вошли директор Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района Федор Леонов и учитель русского языка Остенской средней школы Вячеслав Новиков. Поздравляю наших молодых специалистов и желаю дальнейших успехов!» – отметил Михаил Ведерников.  

Ранее сообщалось, что ещё 450 млн рублей направит Минсельхоз России пяти районам Псковской области. 

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