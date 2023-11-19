Юлия Пересильд презентовала свою книгу в Пскове

13:13, 19 ноября 2023, ПАИ

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме «Вызов», презентовала свою книгу о полете на МКС для съемок кино в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала ее бывшая учитель математики, директор Псковского гуманитарного лицея №15 Ирина Аксенова.

Презентация книги «Это космос, детка!» прошла в Псковском музее драмы имени А. С. Пушкина.

В мероприятии приняли участие художественный руководитель – директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев, учителя средней общеобразовательной школы № 24 им. Л. И. Малякова, одноклассники, близкие и друзья Юлии Пересильд.

По словам Ирины Аксеновой, актриса рассказывала о своей книге, о том, как готовилась к полету, отвечала на вопросы, которые интересовали присутствующих.

«Больше часа рассказывала, о том, как проходила подготовка к полету, насколько это было трудно. Она с таким юмором это все осветила. Презентация прошла на одном дыхании, я слушала и даже не заметила, как пролетело время», – поделилась впечатлениями от мероприятия Ирина Аксенова.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. Премьера фильма состоялась в Москве. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. Также фильм был показан на фестивале «Циолковский» в Калуге 16 апреля.