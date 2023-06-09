Юлия Пересильд выпустила книгу о своём полёте на МКС

22:14, 09 июня 2023, ПАИ

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме «Вызов», издала книгу о своём полёте на МКС для съёмок кино. Об этом актриса расссказала в своём профиле в Instagram*.

Книга получила название «Это космос, детка». Также Юлия Пересильд упомянула, что на написание книги у неё ушло 1,5 года.

«На МКС я вела дневник, поэтому 12 дней в космосе описаны почти поминутно. Мне очень хочется поделиться этим с вами. Очень хочется, чтобы вы посмеялись и, может, всплакнули. Очень хочется, чтобы вы почувствовали себя на своём месте... и, конечно, представили себе чувства, мысли и ощущения обычной девочки, женщины, неожиданно для самой себя оказавшейся в космосе», – написала актриса.

По её словам, названием книги послужила фраза космонавта Олега Новицкого, которую он произнёс на борту МКС. «Олег произнёс эти слова, когда станция вдруг начала переворачиваться и мы с Климом Шипенко, режиссёром фильма, немножечко, как бы поточнее выразиться, струхнули. Тут Новицкий и обратился ко мне: «Всё нормально. Это космос, детка!» – добавила актриса.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. Премьера фильма состоялась в Москве. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. Также фильм был показан на фестивале «Циолковский» в Калуге 16 апреля.

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