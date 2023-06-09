Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юлия Пересильд выпустила книгу о своём полёте на МКС

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме «Вызов», издала книгу о своём полёте на МКС для съёмок кино. Об этом актриса расссказала в своём профиле в Instagram*.

Фото: ПАИ

Книга получила название «Это космос, детка». Также Юлия Пересильд упомянула, что на написание книги у неё ушло 1,5 года.

«На МКС я вела дневник, поэтому 12 дней в космосе описаны почти поминутно. Мне очень хочется поделиться этим с вами. Очень хочется, чтобы вы посмеялись и, может, всплакнули. Очень хочется, чтобы вы почувствовали себя на своём месте... и, конечно, представили себе чувства, мысли и ощущения обычной девочки, женщины, неожиданно для самой себя оказавшейся в космосе», – написала актриса.

По её словам, названием книги послужила фраза космонавта Олега Новицкого, которую он произнёс на борту МКС. «Олег произнёс эти слова, когда станция вдруг начала переворачиваться и мы с Климом Шипенко, режиссёром фильма, немножечко, как бы поточнее выразиться, струхнули. Тут Новицкий и обратился ко мне: «Всё нормально. Это космос, детка!» – добавила актриса.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. Премьера фильма состоялась в Москве. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. Также фильм был показан на фестивале «Циолковский» в Калуге 16 апреля.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 июня 2023

Изборский музей-заповедник изменил график работы в предстоящие выходные

09 июня 2023

Ремонт дороги Остров – Новоржев завершили раньше срока

09 июня 2023

Россия в ста снимках: в Пскове открылась уникальная фотовыставка
09 июня 2023

Юлия Пересильд выпустила книгу о своём полёте на МКС
09 июня 2023

Капремонт инженерных сетей дома № 22 на улице Матвея Кузьмина завершили в Великих Луках
09 июня 2023

Участок трассы Псков – Кислово – Палкино отремонтируют до конца года

09 июня 2023

В эфир вышел 116-й выпуск «Псковского телеграма»
09 июня 2023

О врачах общей практики и их работе поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...