Первые катания в «Мальской долине» в Печорском районе планируют запустить в начале декабря

10:50, 20 ноября 2023, ПАИ

Первые катания с горы в парке активного отдыха «Мальская долина» в деревне Рогово Печорского района планируют запустить в начале декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил управляющий парком Владимир Селиверстов.

«В данный момент закидываем учебный склон. По планам два дня морозы ещё точно стоят, поэтому мы должны учебный склон закидать и открыть. Далее, если погода позволит и отрицательные температуры сохранятся, то будем закидывать основной склон. Потом уже переходим на ватрушки и на учебный склон», – заявил Владимир Селиверстов.

Сроки запуска полностью зависят от погоды, отметил управляющий парком активного отдыха. «В среднем, если погода будет семь градусов мороза, то учебный склон к следующим выходным, наверное, уже сможем открыть. Также есть огромная проблема с запчастями. У нас два ратрака. Один в данный момент ещё не запущен, потому что мы собирали всё лето запчасти по всему миру разными способами, но ещё не все собраны. Надеемся за эту неделю его укомплектовать и запустить. К началу декабря, если погода позволит, склоны должны запустить», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в «Мальской долине» в Печорском районе запустили снежные пушки.

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