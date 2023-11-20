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Первые катания в «Мальской долине» в Печорском районе планируют запустить в начале декабря

Первые катания с горы в парке активного отдыха «Мальская долина» в деревне Рогово Печорского района планируют запустить в начале декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил управляющий парком Владимир Селиверстов.

Первые катания в «Мальской долине» в Печорском районе планируют запустить в начале декабря. Фото ПАИ

«В данный момент закидываем учебный склон. По планам два дня морозы ещё точно стоят, поэтому мы должны учебный склон закидать и открыть. Далее, если погода позволит и отрицательные температуры сохранятся, то будем закидывать основной склон. Потом уже переходим на ватрушки и на учебный склон», – заявил Владимир Селиверстов.

Сроки запуска полностью зависят от погоды, отметил управляющий парком активного отдыха. «В среднем, если погода будет семь градусов мороза, то учебный склон к следующим выходным, наверное, уже сможем открыть. Также есть огромная проблема с запчастями. У нас два ратрака. Один в данный момент ещё не запущен, потому что мы собирали всё лето запчасти по всему миру разными способами, но ещё не все собраны. Надеемся за эту неделю его укомплектовать и запустить. К началу декабря, если погода позволит, склоны должны запустить», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в «Мальской долине» в Печорском районе запустили снежные пушки.

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