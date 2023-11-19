Снежные пушки запустили в «Мальской долине» в Печорском районе
В парке активного отдыха «Мальская долина» в деревне Рогово Печорского района заработали снежные пушки. Для любителей зимнего отдыха готовятся снежная «подушка» и склоны для спуска. Об этом сообщает группа «Мальская долина. Псков. Парк активного отдыха» в соцсети «ВКонтакте».
Благодаря грантовой поддержке парк активно развивает инфраструктуру: здесь можно и заниматься спортом, и пожить в гостевом домике, и просто отдохнуть.
Напомним, 29 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым посетили парк активного отдыха «Мальская долина».
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