Снежные пушки запустили в «Мальской долине» в Печорском районе

18:17, 19 ноября 2023, ПАИ

В парке активного отдыха «Мальская долина» в деревне Рогово Печорского района заработали снежные пушки. Для любителей зимнего отдыха готовятся снежная «подушка» и склоны для спуска. Об этом сообщает группа «Мальская долина. Псков. Парк активного отдыха» в соцсети «ВКонтакте».

Благодаря грантовой поддержке парк активно развивает инфраструктуру: здесь можно и заниматься спортом, и пожить в гостевом домике, и просто отдохнуть.

Напомним, 29 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым посетили парк активного отдыха «Мальская долина».