Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Великолучанин хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников

Великолучанин хотел разбогатеть на криптовалюте, но стал жертвой мошенников. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Великолучанин хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников. Фото: ПАИ

17 ноября в полицию обратился местный 57-летний житель. 10 ноября ему позвонила девушка и предложила работу по купле-продаже криптовалюты, мужчину это предложение заинтересовало. Тогда звонившая попросила перевести его денежные средства для покупки криптовалюты. Великолучанин через приложение банка перевёл по указанным реквизитам 264 тысячи рублей. После этого с ним перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 ноября 2023

Великолучанин хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников
20 ноября 2023

Восемь пожаров произошло в Псковской области за трое суток
20 ноября 2023

Число пьяных водителей на дорогах Псковской области сократилось за неделю
19 ноября 2023

Фура переехала насмерть водителя мотоблока в Гдовском районе
19 ноября 2023

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пушкиногорском районе
19 ноября 2023

Пострадавший в ДТП в Пушкиногорском районе мужчина скончался по пути в больницу
19 ноября 2023

Пассажир пострадал в ДТП в Пушкиногорском районе
19 ноября 2023

Более 2,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...