Великолучанин хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников
Великолучанин хотел разбогатеть на криптовалюте, но стал жертвой мошенников. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
17 ноября в полицию обратился местный 57-летний житель. 10 ноября ему позвонила девушка и предложила работу по купле-продаже криптовалюты, мужчину это предложение заинтересовало. Тогда звонившая попросила перевести его денежные средства для покупки криптовалюты. Великолучанин через приложение банка перевёл по указанным реквизитам 264 тысячи рублей. После этого с ним перестали выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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