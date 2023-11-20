Великолучанин хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников

12:54, 20 ноября 2023, ПАИ

Великолучанин хотел разбогатеть на криптовалюте, но стал жертвой мошенников. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

17 ноября в полицию обратился местный 57-летний житель. 10 ноября ему позвонила девушка и предложила работу по купле-продаже криптовалюты, мужчину это предложение заинтересовало. Тогда звонившая попросила перевести его денежные средства для покупки криптовалюты. Великолучанин через приложение банка перевёл по указанным реквизитам 264 тысячи рублей. После этого с ним перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.