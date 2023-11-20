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Псковичам рассказали, чем они похожи на корейцев

Мероприятие, посвящённое корейской культуре, прошло в Центральной городской библиотеке на Конной в рамках программы «Читающие соседи». При участии Школы межэтнической журналистики в Пскове библиотекари организовали для своих читателей встречу с членом Псковского регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса», представительницей корейской диаспоры в России Инной Югай. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

Инна Югай рассказала собравшимся, как её корейские предки оказались на Дальнем Востоке и как во время сталинских репрессий были депортированы в Казахстан. Там они старались скрывать своё происхождение, но при этом смогли сохранить и свои национальные традиции, и язык. Отца Инны его друг позвал работать в «Псковавтодор», когда она была ещё ребёнком. С тех пор Инна Югай считает себя псковичкой, несмотря на то что много лет прожила в Санкт-Петербурге. В этом году после смерти мужа она решила окончательно вернуться на малую родину, потому что поняла, что Псков стал её судьбой.

Инна отметила, что на самом деле её фамилия состоит всего из одной буквы «Ю», но в советское время в документах это было недопустимо.

Она рассказала, как выучила корейский и как однажды ей довелось быть переводчиком у корейского посла.

Отвечая на вопросы участников встречи, Инна Югай продемонстрировала жесты, которыми корейцы выказывают уважение старшим (не только по возрасту, но и по статусу), рассказала про корейскую национальную одежду (ханбок) и объяснила, в каких торжественных случаях современные корейцы обязательно в неё облачаются. Скоро у Инны родится внук, и ему предстоит надеть свой первый ханбок, рассказала она, а также выразила надежду, что по такому случаю даже её русский зять наденет ханбок.

По словам Инны, корейцы, как и псковичи, – это люди с внутренним стержнем, которые очень уважают образованность и всем рассказывают, что живут в самом лучшем месте на земле, но при этом настолько одержимы своей работой, что у них считается неприличным ставить личные дела выше общественных.

В конце встречи Инна Югай угостила собравшихся самым известным в мире корейским национальным блюдом – кимчи, которое она приготовила своими руками, а также корейскими роллами.

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