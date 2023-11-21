Иностранец за деньги стал отцом ребёнка псковички

13:05, 21 ноября 2023, ПАИ

Иностранец за деньги стал отцом ребёнка псковички, чтобы получить гражданство РФ. Однако прокурор аннулировал фиктивное отцовство, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С целью получения гражданства России в упрощённом порядке иностранец за деньги договорился с псковичкой стать отцом её ребёнка. Молодая мать-одиночка согласилась с предложением и обратилась в отдел ЗАГС для внесения записи об отцовстве иностранца в отношении своего несовершеннолетнего ребёнка.

В связи с тем что никаких семейных правоотношений между ними не было, в том числе прав и обязанностей родителей, прокурор Пскова направил в суд соответствующий иск.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сведения об отце ребёнка, записанные в свидетельстве о рождении, признаны недействительными и исключены из документа. Актовая запись об установлении отцовства также аннулирована.