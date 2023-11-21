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Иностранец за деньги стал отцом ребёнка псковички

Иностранец за деньги стал отцом ребёнка псковички, чтобы получить гражданство РФ. Однако прокурор аннулировал фиктивное отцовство, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В Пскове прокурор аннулировал фиктивное отцовство. Фото: ПАИ

С целью получения гражданства России в упрощённом порядке иностранец за деньги договорился с псковичкой стать отцом её ребёнка. Молодая мать-одиночка согласилась с предложением и обратилась в отдел ЗАГС для внесения записи об отцовстве иностранца в отношении своего несовершеннолетнего ребёнка.

В связи с тем что никаких семейных правоотношений между ними не было, в том числе прав и обязанностей родителей, прокурор Пскова направил в суд соответствующий иск.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сведения об отце ребёнка, записанные в свидетельстве о рождении, признаны недействительными и исключены из документа. Актовая запись об установлении отцовства также аннулирована.

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