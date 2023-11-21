30 соглашений на общую сумму инвестиций в 23 млрд рублей заключено в Псковской области

17:15, 21 ноября 2023, ПАИ

30 соглашений на общую сумму инвестиций в 23 млрд рублей заключено в Псковской области. Об этом сообщила генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ во вторник, 21 ноября.

«На текущий момент порядка 70 инвесторов находятся на стадии договорного сопровождения. 30 инвестиционных соглашений заключено и находятся на стадии реализации на общую сумму инвестиций в 23 млрд рублей. По результатам реализации данных инвестиционных проектов ожидается порядка 1350 рабочих мест. Из них десять инвестиционных соглашений заключено в текущем году, ещё четыре планируется успеть заключить до окончания текущего года», – отметила Екатерина Ершова.

«Инвесторы, которые сейчас находятся в стадии принятия решений, у нас периодически изменяются. Бывает, что инвесторы обдумывают неделю, бывает, что принимают решение на следующий день, бывает, пропадают на полгода. Ты периодически с ними связываешься, спрашиваешь. Потом они объявляются и принимают решение», – объяснила спикер пресс-конференции.