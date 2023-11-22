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Спортсмены Псковской области стали победителями первенства СЗФО по кудо

Спортсмены Псковской области стали первыми на первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по кудо и вторыми на чемпионате СЗФО по кудо, которые прошли в псковском спорткомплексе «Олимп» 18 и 19 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Пскова Илья Кучеров.

Спортсмены Псковской области стали победителями первенства СЗФО по кудо. Фото предоставил Илья Кучеров

В турнире приняли участие 224 спортсмена из Пскова, Острова, Печор, Порхова, Великих Лук, Архангельска, Калининграда, Ухты, Череповца, Вологды, Инты и Выборга.

По итогам турнира Псковская область стала первой в общекомандном зачёте на первенстве СЗФО, завоевав 13 золотых медалей, и второй на чемпионате СЗФО, завоевав две золотые награды.

Второе общекомандное место первенства СЗФО заняли бойцы из Ленинградской области. Третье место досталось спортсменам из Вологодской области.

Обойти местных спортсменов на чемпионате удалось лишь сборной Вологодской области. Замкнула тройку лидеров команда Калининградской области.

Отметим также, что соревнования являлись отборочными для первенства России, которое пройдёт с 9 по 10 декабря в Москве. 27 юным спортсменам удалось отобраться на финальный этап. На чемпионат России, который состоится в феврале 2024 года, отобрались пять бойцов.

Кроме того, в рамках крупных соревнований прошёл фестиваль городов СЗФО по кудо среди детей от 7 до 11 лет, в котором приняли участие 127 спортсменов. Сборная Пскова заняла первое общекомандное место фестиваля и отметилась 16 золотыми наградами. На втором месте расположились кудоисты из Острова. Третьими в зачёте стали дети из Выборга.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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