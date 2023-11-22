Метель и порывистый ветер ожидаются в Псковской области 23 ноября

11:22, 22 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью и днём выпадут осадки в виде мокрого снега. Кроме того, днём местами пойдёт мокрый снег с дождём. Ночью и утром ожидается метель.

Будет дуть порывистый ветер южных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10, а днём – от -4 до +1.

Атмосферное давление будет выше нормы.

Ранее о погоде на предстоящие будни рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.