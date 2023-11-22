Метель и порывистый ветер ожидаются в Псковской области 23 ноября
Облачная погода ожидается в Псковской области 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
Ночью и днём выпадут осадки в виде мокрого снега. Кроме того, днём местами пойдёт мокрый снег с дождём. Ночью и утром ожидается метель.
Будет дуть порывистый ветер южных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10, а днём – от -4 до +1.
Атмосферное давление будет выше нормы.
Ранее о погоде на предстоящие будни рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
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