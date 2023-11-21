Умеренный снег выпадет в Псковской области 23 ноября

18:12, 21 ноября 2023, ПАИ

Умеренный снег на территории всей Псковской области выпадет в ночь со среды на четверг, с 22 на 23 ноября, и в четверг. Об этом сообщила корреспонденту ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Пока с небольшими промежутками мы ожидаем ту морозную погоду, которая установилась в последние дни. Со среды на четверг и в четверг мы ожидаем умеренный снег на всей территории области. Но в четверг минусовые температуры обещают стать положительными – это от 0 до +1, а затем с пятницы будет опять понижение температуры», – отметила Тала Нещадимова.

По её словам, после этого до конца месяца в регионе сохранится морозная погода: ночные температуры будут до -10, а дневные – от -1 до -6 и от -2 до -7 градусов. «Пока у нас будет зима», – заключила метеоролог.