Цены на яйца в России растут ускоренными темпами

21:57, 22 ноября 2023, ПАИ

Потребительские цены на яйца в России продолжают расти ускоренными темпами. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 ноября яйца подорожали на 4,5 %, сообщает «Интерфакс».

Темпы роста ускорились: неделей ранее они составляли 3,4 %, за неделю до этого – 2,4%. С начала года яйца подорожали на 30,9 %. После помидоров и бананов, цены на которые с начала года подскочили на 41,6 и 44,6 % соответственно, это самые высокие темпы повышения в продовольственном секторе.

На подорожание яиц обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте. Это касается птицеводов Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областей, Татарстана и Ставропольского края.

В то же время отмечается, что рост цен на курятину, который также стал предметом беспокойства властей, замедляется. На предыдущей неделе он составил 0,08 против 0,3 % неделей ранее.