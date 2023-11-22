Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Цены на яйца в России растут ускоренными темпами

Потребительские цены на яйца в России продолжают расти ускоренными темпами. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 ноября яйца подорожали на 4,5 %, сообщает «Интерфакс».

Цены на яйца в России растут ускоренными темпами. Фото: ПАИ

Темпы роста ускорились: неделей ранее они составляли 3,4 %, за неделю до этого – 2,4%. С начала года яйца подорожали на 30,9 %. После помидоров и бананов, цены на которые с начала года подскочили на 41,6 и 44,6 % соответственно, это самые высокие темпы повышения в продовольственном секторе.

На подорожание яиц обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте. Это касается птицеводов Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областей, Татарстана и Ставропольского края.

В то же время отмечается, что рост цен на курятину, который также стал предметом беспокойства властей, замедляется. На предыдущей неделе он составил 0,08 против 0,3 % неделей ранее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 ноября 2023

Цены на яйца в России растут ускоренными темпами
22 ноября 2023

Первая бюджетная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 30 ноября
22 ноября 2023

Профориентационный форум для молодёжи впервые пройдёт в Пскове
22 ноября 2023

Псковская участница программы «Мама-предприниматель» выходит на федеральный уровень
22 ноября 2023

68% псковичей помогают своим родителям финансово
21 ноября 2023

Почему идея дороже наличия капитала, объяснила псковский эксперт
21 ноября 2023

Эксперт назвала главные инвестиционные отрасли Псковской области
21 ноября 2023

Развитие инвестиционного потенциала Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...