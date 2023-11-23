Товаров на 3 млрд рублей поставили псковские производители в торговую сеть «Магнит»

13:39, 23 ноября 2023, ПАИ

В ассортименте торговой сети «Магнит» представлены 18 псковских поставщиков, в том числе производитель хлебобулочных изделий «Предприятие слепых «Нива», сыроварня «Тремпелис», мясная гастрономия «Своё» и ООО «Псковский каравай». Объем поставок местных производителей за 10 месяцев 2023 года составил более 3 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Около 30 поставщиков и сельхозпроизводителей Псковской области приняли участие в торгово-закупочной сессии «Магнита», которая прошла сегодня в Пскове.

Мероприятие организовал комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области в продолжение договорённостей, достигнутых на встрече губернатора Михаила Ведерникова с руководством розничной сети «Магнит» на ПМЭФ-2023.

Участники встречи – местные производители молочной продукции, мясной гастрономии, сыров, напитков, овощей и зелени. Они рассказали о своей продукции и задали интересующие вопросы.