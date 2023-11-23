Поставщики Псковской области встретились с представителями одной из крупнейших российских торговых сетей

14:39, 23 ноября 2023, ПАИ

Около 30 поставщиков и сельхозпроизводителей Псковской области приняли участие в торгово-закупочной сессии «Магнита» в Пскове в четверг, 23 ноября, сообщает корреспондент ПАИ.

Представители розничной сети рассказали о планах развития в регионе, новых возможностях сотрудничества и работе с локальными поставщиками и фермерскими хозяйствами. Участники встречи – местные производители молочной продукции, мясной гастрономии, сыров, напитков, овощей и зелени – рассказали о своей продукции и задали интересующие их вопросы.

В 2022 году «Магнит» ввел в ассортимент пять новых псковских поставщиков, в том числе производителя хлебобулочных изделий «Предприятие слепых «Нива», сыроварню «ТРЕМПЕЛИС». В 2023 году партнерами сети стали СПСК «Своё» (мясная гастрономия) и ООО «Псковский каравай».

На сегодняшний день сеть работает с 18 поставщиками из Псковской области. Объем поставок местных производителей за 10 месяцев 2023 года составил более 3 млрд рублей.

Сегодняшняя встреча была организована комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. Мероприятие состоялось в продолжение договорённостей, достигнутых на встрече губернатора Михаила Ведерникова с руководством розничной сети «Магнит» на ПМЭФ-2023.