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Общество

Псковичам показали найденный в музее клад

Фотографии двух кладов монет XVI-XVIII веков показали псковичам. Их обнаружили в Псковском музее-заповеднике, как сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Два клада монет XVI-XVIII веков обнаружили в Псковском музее. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В музее работал нумизмат, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Константин Горлов. Эксперт приехал в Псков, чтобы исследовать несколько групп монетных коллекций, которые не были изучены ранее. Результатом исследования монет станет их постановка на постоянный учёт музея.

На фото нумизмат, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Константин Горлов

Константин Горлов поделил находки на два комплекса. К первому он отнёс русские и польские монеты XVIII-XIX веков. По их структуре и схожей сохранности стало очевидно, что это клады: большой крестьянский клад из имперских «пятаков» и небольшой клад из польских серебряных монет.

Клады были сделаны людьми разного социального положения с разницей примерно в 100 лет. Работу с монетами продолжат, их рассмотрят более детально и датируют.

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