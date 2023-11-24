Псковичам показали найденный в музее клад

17:06, 24 ноября 2023, ПАИ

Фотографии двух кладов монет XVI-XVIII веков показали псковичам. Их обнаружили в Псковском музее-заповеднике, как сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В музее работал нумизмат, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Константин Горлов. Эксперт приехал в Псков, чтобы исследовать несколько групп монетных коллекций, которые не были изучены ранее. Результатом исследования монет станет их постановка на постоянный учёт музея.

Константин Горлов поделил находки на два комплекса. К первому он отнёс русские и польские монеты XVIII-XIX веков. По их структуре и схожей сохранности стало очевидно, что это клады: большой крестьянский клад из имперских «пятаков» и небольшой клад из польских серебряных монет.

Клады были сделаны людьми разного социального положения с разницей примерно в 100 лет. Работу с монетами продолжат, их рассмотрят более детально и датируют.