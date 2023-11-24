О психологических проблемах псковичей поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Клинический психолог Псковской городской поликлиники Наталья Андреева стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- с марта этого года в Псковской городской поликлинике работает клинический психолог. Приём ведётся в поликлинике № 3. Обратиться можно самостоятельно, или может направить врач. На приём одного пациента отводится от 80 минут. Количество приёмов на одного пациента не ограничено;
- чаще всего на приём обращаются с тревожностью, личными и внутрисемейными проблемами;
- 40 % псковичек отказываются от аборта после беседы с психологом;
- к психологу нужно идти каждому, кто пережил стресс и не может с ним справиться;
- первыми звоночками к тому, что нужно идти на приём к психологу, являются апатия, тревога, гнев, подавленность;
- у многих псковичей коронавирус запустил панические атаки.
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