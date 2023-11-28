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Политика

Полумиллиардные поправки в бюджет рассмотрят в Псковской области

Полумиллиардные поправки в бюджет рассмотрят депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Полумиллиардные поправки в бюджет рассмотрят в Псковской области. Фото: ПАИ

Согласно документу, доходы Псковской области увеличиваются на 478 млн 249 тысяч рублей, расходы – на 578 млн 249 тысяч рублей.

В конце года в региональный бюджет традиционно вносят большой перечень изменений, напомнил заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков. В частности, уточняется план налоговых поступлений и производятся передвижки внутри расходных статей.

При утверждении новых параметров областного бюджета доходы в 2023 году составят 59 млрд 387 млн 741 тысячу рублей, расходы – 63 млрд 102 млн 249 тысяч рублей.

Напомним, что 26-я сессия Псковского областного Собрания состоится 30 ноября. В её рамках пройдёт парламентский час, посвящённый результатам ремонта и реконструкции дорог в 2023 году. Кроме того, депутатам предстоит утвердить параметры областного бюджета и бюджета ФОМС на 2024 год, а также тайным голосованием принять решение о присвоении митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почётный гражданин Псковской области». Всего в повестке предстоящей сессии значится 27 вопросов.

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